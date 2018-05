Litoral de Benguela, Angola, vai ter melhor abastecimento de energia eléctrica

A linha de crédito concedida pela China a Angola vai permitir a instalação na região costeira da província de Benguela, que integra os municípios de Benguela, Baía Farta, Catumbela e Lobito, quatro novas sub-estações com 50 megavolts amperes (MVA), disse quinta-feira em Benguela o director de projectos da Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade (ENDE).

João Pinto, à margem da sua participação na 8.ª edição da Feira Internacional de Benguela (FIB), que decorre de 16 a 20 de Maio, disse ainda à agência noticiosa Angop que as subestações, cuja construção teve início em Setembro de 2016, deverão ser entregues impreterivelmente até 31 de Dezembro de 2018 pela empresa construtora China Tiesiju Civil Engineering Group Co Ltd.

As quatro sub-estações, com um custo unitário de 89,9 milhões de dólares, vão permitir estabelecer 22 500 ligações domiciliárias e abastecer de energia eléctrica zonas industriais existentes na região costeira da província.

João Pinto adiantou estarem actualmente registados por contractos nos quatro municípios 103 737 clientes, sendo a taxa de cobertura de 96,6%, consumindo entre 110 e 115 megawatts, “não havendo défice em termos de fornecimento de energia eléctrica.”

Os restantes seis municípios interiores da província – Bocoio, Balombo, Caimbambo, Chongoroi, Ganda e Cubal – apresentam uma cobertura de 27% no que se refere ao abastecimento em energia eléctrica. (Macauhub)