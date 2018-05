Turistas da China gastam 130 milhões de euros em Portugal em 2017

Os turistas da China gastaram 130 milhões de euros em Portugal em 2017, mais 40% do que um ano antes, montante que está a despertar a atenção dos retalhistas portugueses, disse Luís Filipe Silva, vogal do conselho directivo do Turismo de Portugal.

Filipe Silva falava à margem da feira de turismo ITB China, que terminou sexta-feira em Xangai, a “capital” económica da China, que contou com duas dezenas de participantes de Portugal, incluindo do “outlet” Freeport, cujos centros comerciais em Lisboa e Vila do Conde reúnem dezenas de marcas de luxo.

O número de turistas chineses que visitaram Portugal em 2017 cresceu 40,7%, para 256,7 mil, de acordo com dados das autoridades portuguesas, que atribuem o aumento à abertura da ligação aérea directa entre a China e Portugal.

O voo da Capital Airlines tem actualmente três frequências por semana, entre a cidade de Hangzhou, na costa leste da China, e Lisboa, com paragem em Pequim, tendo nos primeiros seis meses de operação registado taxas de ocupação de 80%.

A Capital Airlines é uma das subsidiárias do grupo chinês HNA, accionista indirecto da TAP, através do consórcio Atlantic Gateway e da companhia brasileira Azul. (Macauhub)