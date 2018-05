Banco Mundial estuda ambiente de negócios em Moçambique

O resultado de um estudo sobre o ambiente de negócios em dez cidades moçambicanas, a decorrer este ano, numa avaliação que vai incidir sobre as pequenas e médias empresas, será anunciado no primeiro trimestre de 2019, informa um comunicado do Banco Mundial divulgado em Maputo.

O estudo, que irá abranger as cidades da Beira, Chimoio, Inhambane, Lichinga, Maputo, Nampula, Pemba, Quelimane, Tete e Xai-Xai, irá analisar a regulamentação de negócios que afectam as pequenas e médias empresas em quatro áreas de regulamentação – abertura de negócios, registo de propriedade, comércio internacional e execução de contratos.

Os portos da Beira, Maputo e Nacala, bem como a fronteira terrestre de Ressano Garcia, serão também analisados como pontos de fronteira para o comércio internacional, lê-se no comunicado do Banco Mundial.

“Esperamos que este estudo do ‘Doing Business’ de nível nacional em Moçambique encoraje e informe” os intervenientes no “diálogo activo sobre a importância do ambiente regulamentar para o crescimento económico”, afirma o director do Banco Mundial para Moçambique, Mark Lundell.

A realização deste estudo é financiada pelo Reino Unido, pela Secretaria de Estado da Suíça para os Assuntos Económicos (SECO) e pelo Grupo Banco Mundial.

Na edição deste ano do estudo Doing Business, que avalia a facilidade de fazer negócios no mundo, divulgado em finais de 2017, Moçambique voltou a cair, tendo passado do 137.º para o 138.o lugar, entre 190 países e regiões. (Macauhub)