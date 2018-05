Angola contrai empréstimo para projectos estratégicos

Angola contraiu um empréstimo de 700 milhões de dólares junto do Credit Suisse para assegurar a cobertura financeira de projectos estratégicos, tendo o respectivo contrato sido aprovado em despacho presidencial publicado em Diário da República.

A agência noticiosa Angop informou ainda que o despacho presidencial, que não especifica quais os projectos estratégicos onde aquele montante será gasto, autoriza o ministro das Finanças a proceder à assinatura da referida linha de crédito e a assegurar a preparação da documentação necessária.

Um outro despacho presidencial publicado no mesmo Diário da República aprova o contrato a celebrar entre o Ministério das Finanças e o Banco Angolano de Investimento para a contracção de um empréstimo no valor de 15 mil milhões de kwanzas (64 milhões de dólares) para pagar a compra de alimentos e medicamentos para o Ministério do Interior e para a Casa de Segurança do Presidente da República.

Este despacho justifica a contracção do empréstimo com a necessidade de se assegurar o atendimento das necessidades logísticas alimentares e medicamentosas dos dois organismos. (Macauhub)