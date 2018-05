British Airways deixa de voar para Angola

A British Airways efectua dia 7 de Junho o último voo de Heathrow para Luanda, com regresso marcado para sábado seguinte, dia 9 de Junho, anunciou a companhia aérea no sistema global de reservas e compra de passagens aéreas utilizado pelas agências de viagens.

O abandono da rota de Angola não foi até à data justificado pela empresa, mas fontes ligadas ao sector citadas pelo sítio NewsAvia indicaram que a British Airways reformulou as ligações para aeroportos africanos, sendo uma das razões possíveis a fraca ocupação dos voos para a capital angolana.

A British Airways voa para Luanda há vários anos, inicialmente com um voo semanal e mais tarde com dois voos por semana, às quintas-feiras e domingos, sendo o regresso à capital britânica aos sábados e terças-feiras.

No início deste ano a companhia aérea britânica anunciou que a partir de 25 de Março iria mudar de equipamento nos voos do Reino Unido para Angola, colocando o Boeing 787-9 Dreamliner em substituição do Boeing 777-200ER.

Em Junho de 2016, a companhia espanhola Iberia, que também integra o Grupo IAG, deixou de voar entre Madrid e Luanda por falta de passageiros. (Macauhub)