Empresa que extrai grafite em Moçambique prepara fábrica nos Estados Unidos

A Syrah Resources assinou um acordo de compra de um terreno industrial em Vidalia, Louisiana, Estados Unidos, onde irá construir uma fábrica para a produção de componentes para baterias, informou a empresa australiana em comunicado quarta-feira divulgado ao mercado.

Nos termos do acordo de compra do terreno com 10 hectares e um edifício industrial com 4645 metros quadrados de área, a Syrah Resources pagará 1,225 milhões de dólares, dispondo de um período de 90 dias para efectuar as diligências devidas.

“De uma forma consistente com a nossa actividade em Moçambique, a Syrah está comprometida com a sustentabilidade ambiental e o envolvimento da comunidade”, disse Shaun Verner, presidente executivo da empresa, para acrescentar que a aquisição do terreno industrial em Vidalia vai permitir à empresa “avançar no negócio da produção de ânodos para baterias.”

A Syrah Resources está envolvida num projecto de extracção de grafite em Balama, Cabo Delgado, norte de Moçambique, que desde o início da exploração e processamento em Novembro de 2017 produziu mais de 160 mil toneladas de grafite, grande parte da qual foi já exportada através do porto de Nacala, na província de Nampula. (Macauhub)