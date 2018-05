Banco Nacional de Angola funde taxas de juro de cedência de liquidez e de referência do mercado

A Comissão de Política Monetária (CPM) do Banco Nacional de Angola decidiu reduzir a taxa de juro da facilidade permanente de cedência de liquidez em dois pontos percentuais, de 20% para 18% e fundi-la com a Taxa BNA, a taxa de referência do mercado, informou o banco central em comunicado divulgado quinta-feira em Luanda.

A decisão da CPM, que vai passar a reunir-se bimestralmente ao invés de mensalmente como até à data, “visa reflectir de uma forma clara o custo efectivo da cedência de liquidez aos bancos comerciais pelo banco central.”

A CPM decidiu também reduzir o coeficiente das Reservas Obrigatórias em moeda nacional de 21% para 19% e manter inalterado em 15% o coeficiente das Reservas Obrigatórias em moeda estrangeira, bem com a taxa de juro da facilidade permanente de absorção de liquidez.

“Estas decisões tiveram como fundamento ajustar e melhorar a eficácia dos instrumentos de política monetária, contribuindo para a continuidade do processo de estabilização macroeconómica e solidez do sistema financeiro”, lê-se ainda no comunicado.

O comunicado do banco central angolano informou também ter vendido aos bancos comerciais em Abril 596,33 milhões de euros, tendo a venda acumulada, no corrente ano, sido de 2842,13 milhões de euros.

As Reservas Internacionais Brutas situavam-se no final de Abril de 2018 17,55 mil milhões de dólares, contra 17,70 mil milhões no final de Março, montante esse que representava 7,31 meses de cobertura das importações de bens e serviços. (Macauhub)