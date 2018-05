Economia de Angola com crescimento previsto entre 2,2% e 2,5% em 2018

A economia de Angola deverá registar este ano um crescimento entre 2,2% e 2,5%, devido ao aumento tanto do preço do barril de petróleo como da produção de gás natural, disse quinta-feira em Luanda o representante residente do Fundo Monetário Internacional.

Max Ailer, que falou sobre as perspectivas de Angola no contexto actual da economia mundial num seminário sobre finanças públicas promovido pelo governo angolano, disse ainda que o aumento do preço do barril tem tido dois efeitos positivos no sector, um directo e outro indirecto, que tem a ver com novos investimentos feitos no sector petrolífero.

O efeito indirecto tem a ver com a realização de novos investimentos na prospecção e exploração de petróleo, algo que é fundamental para que a produção de Angola se mantenha no nível actual.

O ministro dos Recursos Minerais e Petróleos, Diamantino Azevedo, disse recentemente que o declínio na produção de petróleo que se verifica actualmente em Angola decorre da falta de investimento nos segmentos de prospecção, pesquisa e exploração.

Ao dirigir-se aos presentes no I Conselho Consultivo do Ministério da Indústria, o ministro disse ser fundamental assegurar até ao final da presente legislatura que a produção de petróleo não baixe para menos de 1,5 milhões de barris por dia e recordou que o compromisso assumido com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo contempla uma produção de 1,6 milhões de barris por dia.

Referindo-se ao sector não-petrolífero da economia, Max Alier disse que um regime de câmbio mais flexível e uma atribuição mais eficiente das divisas vai ter um efeito positivo, tendo recomendado a manutenção do regime de câmbios flutuantes. (Macauhub)