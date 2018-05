Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau trará diariamente a Macau 4000 veículos

Cerca de quatro mil dos 30 mil veículos que se prevê venham a circular diariamente na ponte Hong Kong – Zhuhai – Macau – deverão entrar em Macau, informou quinta-feira o director dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), Lam Hin San.

À margem de uma sessão do Conselho Consultivo do Trânsito, Lam Hin San informou ainda que de acordo com as mesmas estimativas 40 mil pessoas deverão entrar e sair pelo novo posto fronteiriço da ponte, que se localiza numa ilha artificial construída entre Zhuhai e Macau.

A ponte será ainda percorrida diariamente por mais de 200 autocarros em regime de “vaivém”, que serão geridos por uma empresa da província de Guangdong com ligacões às regiões administrativas especiais de Hong Kong e de Macau.

Lam Hin San adiantou ter sido possível chegar a um consenso para autorizar 34 viagens diárias de autocarros transfronteiriços entre Hong Kong e Macau e outras 16 em sentido contrário.

Os táxis têm uma quota de 100 veículos para as duas regiões administrativas especiais de Hong Kong e de Macau sem limite diário de viagens e os veículos particulares estão limitados a 300 de Hong Kong e 600 de Macau, cujas autorizações serão atribuídas mediante um sorteio.

O director da DSAT confirmou que a ponte vai funcionar 24 horas por dia mas escusou-se a revelar a data de inauguração da mesma, limitando-se a dizer que será “muito em breve.” (Macauhub)