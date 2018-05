Rede eléctrica de Moçambique vai receber energia produzida em central solar

A subestação eléctrica de Mocuba, em Moçambique, vai ser renovada a fim de permitir a interligação à primeira central de grande dimensão de produção de energia solar no país, actualmente em construção, informou a Siemens Moçambique, a empresa a quem foi adjudicado o contrato.

A interligação “vai melhorar o fornecimento de energia à região centro e norte de Moçambique”, permitindo levar energia do Parque Solar de Mocuba a cerca de 175 mil agregados familiares, informou ainda a empresa em comunicado divulgado em Maputo.

O comunicado da Siemens Moçambique informou igualmente que o contrato assinado com a estatal Electricidade de Moçambique contempla, além da instalação de novos equipamentos na central de Mocuba, a construção da linha de média tensão para estabelecer a ligação com a central de energia solar.

As obras de construção desta central com capacidade para produzir 40 megawatts de energia eléctrica iniciaram-se em Março passado, devendo ficar concluídas no início de 2019 e ajudar a colmatar a incapacidade de resposta da rede eléctrica nacional na metade norte de Moçambique.

O conjunto de painéis solares vai ficar colocado num terreno de 126 hectares em Mocuba, província da Zambézia, centro do país, e resulta de uma parceria entre a empresa Scatec Solar (52,5%), o fundo estatal norueguês Norfund (22,5%) e a Electricidade de Moçambique (EDM) (25%).

“Vai ser a primeira central solar de grande dimensão do país e representa um passo importante na ambição de aumentar a percentagem de origens renováveis na produção de eletricidade”, anunciou o grupo promotor. (Macauhub)