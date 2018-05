Angolana Sonangol leva a leilão novos blocos para prospecção petrolífera

​A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) deverá realizar leilões de novos blocos de petróleo no final de 2018, princípio de 2019, estando ainda por determinar o número de blocos no mar e em terra que será colocado à disposição dos interessados, de acordo com um documento oficial.

O único concurso aberto visa neste momento a venda dos interesses participativos de 40% nos blocos marítimos de exploração de petróleo 21/09 e 20/11, que até final de 2017 eram detidos pela empresa norte-americana Cobalt International Energy.

O conflito que opunha a empresa norte-americana à Sonangol desde Agosto de 2016 foi solucionado em Dezembro de 2017 quando a concessionária angolana acordou pagar 500 milhoes de dólares pelas participações naqueles dois blocos de petróleo.

A concessionária petrolífera angolana Sonangol cancelou em Maio de 2017 os concursos públicos de licitação de blocos de duas bacias terrestres do país, atribuídos em 2015, por serem inviáveis no então cenário da cotação do barril de petróleo, abaixo de 50 dólares.

A petrolífera recordou ainda que “a baixa considerável do preço do barril do petróleo e a situação económico-financeira do país e do mundo influenciaram negativamente a viabilidade das concessões petrolíferas”, além de o “longo período desde o lançamento do concurso”, em 2014. (Macauhub)