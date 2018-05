Convenções e exposições em Macau e produtos alimentares dos países de língua portuguesa em destaque em feira na China

As vantagens de Macau enquanto palco de realização de convenções e exposições foi o tema de um seminário organizado pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) em Chongqing, em cooperação com organismos governamentais daquele município, de acordo com um comunicado oficial.

O IPIM organizou uma deslocação àquele município de uma delegação de 30 pessoas para participar na 21.ª edição da “Western China International Investment and Trade Fair”, anteriormente designada como “China Chongqing International Investment and Global Sourcing Fair”, que encerra hoje depois de inaugurada dia 25 de Maio.

Macau fez-se representar no certame com um pavilhão instalado pelo IPIM, com uma área de 126 metros quadrados, que serviu principalmente para a promoção do ambiente de investimento de Macau e da “Agência Única” para licitação e apoio em Macau das actividades MICE, onde oito empresas de Macau exibiram os produtos característicos do território e alimentares e vinhos de países de língua portuguesa.

No seminário para a promoção da cooperação do sector de convenções e exposições de Chongqing e Macau, o vogal executivo do IPIM, Sam Lei, assinalou que Macau tem promovido activamente o seu posicionamento como “Um Centro (Mundial de Turismo e Lazer) e Uma Plataforma (de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa)”, aproveitando a vantagem da rede de mercado entre Macau, a China continental, os países de língua portuguesa e o resto do mundo para promover o desenvolvimento do sector de convenções e exposições.

Durante a estada em Chongqing, a delegação empresarial de Macau esteve presente na cerimónia de descerramento da placa do “Centro de Exposição dos Produtos Alimentares dos Países de Língua Portuguesa - Ponto de Exposição no Interior da China”, que irá proporcionar mais informações e apoio às empresas de Chongqing e dos mercados da região ocidental da China envolvidas na distribuição dos produtos alimentares dos países de língua portuguesa. (Macauhub)