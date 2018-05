Acordo com consórcio Rosneft/ExxonMobil para exploração de hidrocarbonetos em Moçambique assinado este ano

Moçambique pretende assinar um acordo com os grupos russo Rosneft e norte-americano ExxonMobil sobre a exploração de campos de gás natural no norte do país até ao final do ano, disse segunda-feira em Moscovo o ministro dos Negócios Estrangeiros de Moçambique.

José Pacheco disse no final de um encontro com o seu homólogo russo Sergey Lavrov que a ideia é assinar o acordo ainda este ano a fim de que seja possível iniciar o desenvolvimento de campos de gás natural com a participação dos dois grupos.

Em 2015, o Instituto Nacional do Petróleo atribuiu ao consórcio ExxonMobil (60%) e Rosneft (20%) três blocos, um na bacia de Angoche e os outros dois na bacia do Zambeze, na zona central de Moçambique, tendo na mesma ocasião atribuído um quarto bloco ao consórcio constituído pelo grupo italiano ENI (34%), Sasol Petroleum (25,5%), da África do Sul e Statoil (25,5%) da Noruega.

O grupo russo anunciou em Maio de 2017 que pretendia iniciar os trabalhos de prospecção em Moçambique na segunda metade do ano, de acordo com o relatório e contas relativo ao ano de 2016. (Macauhub)