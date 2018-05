Agência Francesa de Desenvolvimento apoia agricultura comercial em Angola

A Agência Francesa de Desenvolvimento concedeu um financiamento de 79 milhões a Angola para apoiar o sector agrícola no país, concretamente um projecto de desenvolvimento de agricultura comercial, tendo o respectivo acordo sido aprovado por despacho do Presidente João Lourenço.

O governo francês já fez saber que tem linhas de crédito abertas para Angola no valor de 250 milhões de euros, tendo a Agência Francesa de Desenvolvimento mobilizado já 150 milhões de euros para projectos relativos ao abastecimento de água, além deste novo plano para o sector agrícola, decorrendo um processo de identificação de novos objectivos.

O Presidente de Angola escolheu a França para a sua primeira visita oficial a um país ocidental, que iniciada segunda-feira se prolonga até dia 30 de Maio corrente, seguindo depois para a Bélgica (4 e 5 de Junho), depois de ter realizado visitas a vários países africanos, como África do Sul, República Democrática do Congo, Zâmbia ou Namíbia desde que foi empossado como terceiro Presidente da República de Angola, em Setembro de 2017.

Os dois presidentes, João Lourenço e Emmanuel Macron, assinaram segunda-feira no Palácio do Eliseu uma Declaração Presidencial sobre a cooperação estratégica entre os dois países, que contém as linhas essenciais da cooperação bilateral até 2022, de acordo com o ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto. (Macauhub)