Município de Pequim e Macau assinam três protocolos de cooperação

O município de Pequim e a Região Administrativa Especial de Macau assinaram quinta-feira três protocolos de cooperação sob a designação comum “Parceria de Cooperação Pequim-Macau 2018” para aprofundar o intercâmbio e a cooperação permanente entre as duas cidades, aproveitando os pontos fortes de cada uma, de acordo com um comunicado oficial.

Durante a cerimónia que teve lugar em Pequim, Chui Sai On mencionou o relacionamento de longa data entre as duas regiões e frisou ainda que os dois territórios continuarão a aprofundar a cooperação na área cívica, através da elaboração de eventos de intercâmbio entre jovens e trabalhadores da função pública e, através da participação mútua e criação de marcas dos grandes eventos e convenções, promover ainda mais a cooperação nas áreas de economia, investimento e turismo.

A par disso, com a assinatura de protocolos nas áreas da medicina tradicional chinesa, do desporto, da ciência e tecnologia, do ensino e da gestão de transporte, iniciarão gradualmente a cooperação e impulsionarão continuamente o intercâmbio em diferentes áreas e níveis, disse ainda o Chefe do Executivo de Macau.

O Chefe do Executivo mencionou ainda na sua intervenção o facto de Macau estar a estabelecer-se como um Centro Mundial de Turismo e Lazer e uma Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, pretendendo ainda desenvolver uma diversificação adequada da economia, participar na iniciativa Uma Faixa, Uma Rota e Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, criando mais oportunidades para aprofundar a cooperação entre Pequim e Macau.

Os três protocolos assinados dizem respeito à cooperação sobre desportos de Inverno, à formação e intercâmbio de profissionais e sobre o ingresso da Direcção dos Serviços de Turismo do governo de Macau na Aliança de Promoção de Turismo do Património Mundial da China. (Macauhub)