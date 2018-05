Turismo em Angola deverá gerar a prazo mais receitas e maior número de postos de trabalho

O sector turístico em Angola poderá vir a representar num futuro próximo uma fonte importante de arrecadação de receitas e de criação de postos de trabalho, disse segunda-feira em Luanda a titular da pasta, Ângela Bragança.

A ministra, que prestava declarações no final da 8.ª reunião de trabalho com os embaixadores de Angola acreditados em países estrangeiros, disse que o Ministério está a trabalhar com outros sectores, com destaque para o da Construção e do Interior, na adopção de medidas para desenvolver a actividade turística, arrecadar receitas e, em consequência, criar postos de trabalho.

Disse ainda que o turismo desempenhará um papel fundamental no desenvolvimento da economia angolana, dado haver potencial suficiente para desenvolver o sector e obter receitas, um desiderato a ser atingido com a participação do empresariado estrangeiro.

Para tal, disse a ministra, é fundamental melhorar os serviços básicos, como as vias de comunicação terrestre e fiscalização dos locais turísticos, de modo a salvaguardar a sua estrutura física, bem como a qualificação dos recursos humanos, de modo a permitir que Angola alcance os patamares mundiais no sector turístico. (Macahub)