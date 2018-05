Consórcio assegura transporte em autocarros entre Hong Kong, Macau e Zhuhai

Um consórcio com 13 participantes de Hong Kong, de Macau e da província de Guangdong vai despender 500 milhões de dólares de Hong Kong para garantir um serviço de autocarros em regime de vaivém 24 horas por dia entre três as cidades abrangidas pela ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, escreveu o Hong Kong Economic Journal.

A operação funciona em regime de franquia, com um período inicial de cinco anos, findo o qual os participantes têm o direito de prorrogá-lo por um período adicional de cinco anos.

De entre os 13 participantes, cinco são entidades registadas em Hong Kong, a saber, Kwoon Chung Motors, China National Travel Service (HK) Group, Chu Kong Shipping, Shun Tak Group e Motor Transport Company of Guangdong and Hong Kong.

O serviço iniciar-se-á com 20 autocarros de dois andares e 100 de um piso, o percurso de 43 quilómetros demorará 40 minutos a ser efectuado e o tempo de espera será inferior a 10 minutos.

Um bilhete de Zhuhai para Hong Kong custará 80 dólares de Hong Kong, um terço do preço do bilhete de barco, actualmente de 240 dólares de Hong Kong e de Hong Kong para Zhuhai ou Macau será de 80 a 100 dólares de Hong Kong, menor do que o preço do bilhete de barco.

Os autocarros deste consórcio Hong Kong/Macau/Guangdong não entrarão em qualquer uma das três cidades, sendo em primeiro lugar cumprir as formalidades de saída de cada um dos três territórios para se poder então adquirir um bilhete e efectuar o percurso num ou noutro sentido.

A ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau deverá entrar ao serviço no terceiro trimestre do ano em curso. (Macauhub)