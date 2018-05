Consórcio liderado pelo grupo chinês BYD constrói mono-carril no Brasil

O consórcio Skyrail Bahia, liderado pela empresa chinesa BYD Brasil (Build Your Dreams) e com participação da Metrogreen, ganhou o concurso público lançado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano do governo do Estado da Bahia para a construção de um mono-carril na cidade de Salvador, a capital do Estado, noticiou a imprensa brasileira.

O “Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) do Subúrbio Ferroviário de Salvador”, que vai substituir o comboio do Subúrbio, terá 19,9 quilómetros de extensão, 22 estações e capacidade de transportar cerca de 200 mil utilizadores por dia, funcionando a proposta vencedora no modelo de parceria público-privada, com uma prestação anual de 153 milhões de reais (41 milhões de dólares).

Com um investimento total previsto de 1,5 mil milhões de reais (401 milhões de dólares), o novo comboio metropolitano vai ligar a região do Comércio, em Salvador, até à Ilha de São João, no município de Simões Filho, sendo o equipamento do tipo mono-carril, movido a energia eléctrica.

O secretário de Desenvolvimento Urbano, Demir Barbosa, disse que os próximos passos são a homologação dos resultados do concurso e a assinatura do contrato da parceria público-privada, que deve ocorrer em Julho, havendo a estimativa de que as obras tenham início em Outubro, cerca de 90 dias após a assinatura do contrato.

A vice-presidente sénior da BYD, Stella Li, disse à agência financeira Bloomberg que a empresa, cotada nas bolsas de valores de Hong Kong e de Shenzhen, está actualmente a negociar oito contratos para a construção de mono-carris nas Américas, inclusive nos Estados Unidos, havendo a expectativa de que dois deles possam ser assinados ainda este ano. (Macauhub)