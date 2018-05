Economia de Macau acelera crescimento para 9,2% reais no 1.º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) de Macau registou um crescimento homólogo de 9,2% em termos reais no primeiro trimestre de 2018, superior ao crescimento de 8,0% registado no quarto trimestre de 2017, informam os Serviços de Estatística e Censos.

O crescimento económico do primeiro trimestre foi impulsionado, principalmente, pelas exportações de serviços e pelo consumo privado, de que se destacam os crescimentos de 16,5% nas exportações e serviços do jogo e de 19,6% nas exportações de outros serviços turísticos.

Nos primeiros três meses do ano as exportações de bens aumentaram 12,8%, a procura interna voltou a subir, com aumentos anuais de 4,8% na despesa de consumo privado e de 2,2% na despesa de consumo final do governo, tendo a formação bruta de capital fixo ou investimento registado uma quebra de 1,9%.

O investimento em activos fixos do sector público aumentou bruscamente 132,5%, beneficiado pelo crescente investimento na Zona de Administração de Macau na ilha fronteiriça artificial da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, mas o do sector privado baixou 16,4%, devido à conclusão das obras de vários grandes empreendimentos turísticos e de entretenimento, bem como de edifícios residenciais.

O deflactor implícito do PIB, que mede a variação global de preços, registou um crescimento anual de 3,4%, informaram ainda os Serviços de Estatística e Censos. (Macauhub)