Empresa de saneamento do Brasil compra camiões eléctricos na China

A Corpus Saneamento e Obras, empresa que actua na recolha, transporte e destino final de resíduos sólidos em seis municípios de São Paulo e em Vitória (Espírito Santo), encomendou ao grupo chinês BYD (Build Your Dreams) 200 camiões eléctricos para substituir parte da frota movida a gasóleo, informou o jornal brasileiro o Estado de São Paulo.

Os primeiros camiões serão importados da fábrica do grupo na China, mas há planos para que a produção do resto da encomenda seja efectuada no Brasil, onde o grupo dispõe desde 2015 de uma fábrica em Campinas (Estado de São Paulo) onde produz automóveis eléctricos.

O director de vendas da BYD Brasil, Carlos Roma, disse que o primeiro lote de 21 camiões será entregue em Setembro, outros 60 chegarão em 2019 e os restantes ao longo dos quatro anos seguintes, tendo acrescentado que a Corpus Saneamento e Obras vai passar a ter a maior frota mundial de camiões eléctricos fora da China.

O presidente executivo da Corpus, Cineas Feijó Valente, escusou-se a revelar o montante a despender na compra dos 200 camiões, mas disse que cada um custa no mercado 1,5 milhões de reais (400 mil dólares), que compara com um preço entre 250 mil e 300 mil reais para os movidos a gasóleo.

A Corpus Saneamento e Obras foi fundada em 1987 por Valente, actualmente com 87 anos, tem uma frota de 400 veículos, dos quais 300 camiões e emprega oito mil pessoas. (Macauhub)