Parcela de 19% da Binter Cabo Verde será vendida a particulares

Uma parcela de 19% no capital social da Binter Cabo Verde vai ser colocada no mercado para venda “a quem a quiser comprar”, disse terça-feira na Praia o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, citado pela agência noticiosa Inforpress.

“Mesmo que não apareça um privado nacional para adquirir aquela parcela e garantir que 49% do capital social da empresa que detém o monopólio das ligações inter-ilhas seja nacional, o governo não vai comprar”, disse ainda o ministro, que precisou não haver “necessidade de o Estado ter uma presença activa na empresa.”

Olavo Correia adiantou ter sido acordada a entrada do Estado na Binter Cabo Verde com uma participação de 30% e acrescentou “não queremos ser accionistas da empresa para termos administradores públicos juntamente com os privados, queremos isso sim que a empresa preste um bom serviço aos cabo-verdianos.”

A Binter Cabo Verde está a operar nas ligações aéreas domésticas desde Novembro de 2016 e assumiu o monopólio dessas ligações em Cabo Verde em Agosto de 2017. (Macauhub)