Presidente de Angola termina visita a França com apoios de mais de mil milhões de euros

A visita oficial do Presidente de Angola a França permitiu a angariação de mais de mil milhões de euros junto de diversos parceiros, caso da Agência de Desenvolvimento da França que concedeu um financiamento de 100 milhões para apoiar a actividade agrícola comercial no país, escreveu a agência noticiosa Angop.

Incluído naquele montante está um acordo assinado com o Crédit Agricole para a abertura de uma linha de crédito até 500 milhões de euros para financiamento de projectos diversos, a que se encontra associado outro acordo para a concessão de apoio técnico à elaboração dos projectos a serem propostos.

O ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto, ao efectuar um balanço da visita presidencial, recordou o acordo assinado pela Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola com o grupo francês Total para negócios nas áreas de exploração e distribuição de produtos petrolíferos bem como um outro para a concessão de 50 bolsas a jovens angolanos para a realização de estudos petrolíferos.

“O envelope financeiro que resultou desta visita ultrapassa mil milhões de euros, tendo os resultados excedido as nossas expectativas”, disse o ministro, à saída de um encontro que o Presidente da República manteve em Toulouse com a comunidade angolana ali radicada.

Além de ter estado no Palácio de Eliseu, em Paris, com o seu homólogo francês Emmanuel Macron, na segunda-feira, João Lourenço visitou as instalações fabris da Airbus e da ATR Aircraft, ambas em Toulouse, e participou num fórum económico que contou com a participação de 80 empresários franceses.

João Lourenço escolheu a França para a sua primeira visita oficial a um país ocidental, que iniciada segunda-feira se prolongou até dia 30 de Maio corrente, seguindo depois para a Bélgica (4 e 5 de Junho). (Macauhub)