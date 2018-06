Empresas da China reafirmam compromisso de longo prazo com o Brasil

Representantes de empresas da China que investiram no Brasil reafirmaram quarta-feira em São Paulo o seu compromisso de longo prazo no decurso de um painel sobre a cooperação empresarial no âmbito do Fórum de Investimentos Brasil 2018, escreveu a agência noticiosa Xinhua.

Chang Yunbo, vice-presidente da China Communications Construction Company Ltd (CCCC) South America, apelou aos empresários brasileiros para que efectuem uma planificação a longo prazo, à semelhança do que fazem os seus parceiros chineses e sugeriu a adopção das moedas brasileira e chinesa na realização de negócios, em detrimento do dólar, que na sua opinião aumenta os custos operacionais.

Qu Yang, vice-presidente da subsidiária brasileira da China State Grid sublinhou a necessidade de o governo do Brasil integrar a produção de energias eléctrica com base em fontes renováveis na rede nacional e salientou que a capacidade já instalada representa dois ou três grandes aproveitamentos hidroeléctricos.

O secretário de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Jorge Arbache, saudou a constituição do Fundo China-Brasil, que dispõe de 20 mil milhões de dólares para financiar projectos bilaterais, como um novo modelo de cooperação internacional.

O Presidente do Brasil, Michel Temer, disse no discurso de abertura que o governo a que preside, depois de proceder à reestruturação da economia para tornar o país mais competitivo, está agora a elaborar um conjunto de acções para aumentar a presença do Brasil no comércio internacional. (Macauhub)