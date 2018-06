Grupo China Gezhouba Group Co. compra empresa do Brasil

A subsidiária brasileira do grupo China Gezhouba Group Co. (CGGC) comprou os direitos do consórcio construtor da empresa brasileira Sistema Produtor São Lourenço, uma parceria público-privada que garante a operação e manutenção do sistema que vai reforçar o abastecimento de água potável à cidade de São Paulo, por um valor que não foi divulgado, noticiou a imprensa brasileira.

O sistema produtor de São Lourenço é operado pela companhia estadual de água e saneamento Sabesp e o contracto de 25 anos de concessão foi assinado em 2013 pelo consórcio formado pelos grupos Andrade Gutierrez e Camargo Corrêa, envolvidos nas investigações da operação Lava Jacto.

A construção iniciou-se em 2014 tendo ficado concluída em Março deste ano, exigiu um investimento de 2,2 mil milhões de reais e as obras consistiram na colocação de tubagem ligando a represa Cachoeira do França, em Ibiúna, a uma estação de tratamento de água situada a cerca de 80 quilómetros de distância.

A aquisição representa um avanço e indica o grande potencial da CGGC no mercado sul-americano, onde a empresa tem investimentos de milhares de milhões de dólares no Equador e na Argentina, disse à agência de notícias chinesa Xinhua o presidente do conselho de administração da China Gezhouba Group Overseas Investment, Chen Xiaohua.

A página electrónica da empresa informa que a Sistema Produtor São Lourenço é uma sociedade de propósito específico, criada em 2013, com a finalidade de desenvolver a parceria público-privada para a prestação de serviços de operação e manutenção do sistema de desidratação, secagem e disposição final do lodo e manutenção do Sistema Produtor São Lourenço, bem como para a execução das obras deste empreendimento, pertencente à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). (Macauhub)