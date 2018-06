Macau e Zhuhai reforçam cooperação a pensar na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau

Macau deve juntar-se a Zhuhai para explorar as oportunidades que vão surgir no futuro com o anúncio dos pormenores da Área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, nomeadamente no que toca à inovação e novos modelos de cooperação, disse o Secretário para a Economia e Finanças de Macau, Leong Vai Tac num encontro com o mais alto responsável do município chinês.

O membro do governo de Macau no encontro com Guo Yonghang, secretário do Comité Municipal de Zhuhai do Partido Comunista Chinês, defendeu o reforço e complementaridade das relações entre as duas cidades e disse ser necessário criar parcerias nos domínios financeiro, turístico, de medicina tradicional chinesa e de ciência e tecnologia.

Yonghang disse, por seu lado, que Zhuhai irá apoiar Macau na diversificação da sua economia e defendeu uma maior cooperação na Zona-Piloto do Comércio Livre de Hengqin para que, em conjunto, se possam desenvolver novas indústrias, incentivar a movimentação de pessoas e desenvolver o sector logístico e financeiro da ilha de Hengqin limítrofe a Macau.

Leong Vai Tac reuniu.se igualmente com o presidente do município de Zhuhai, Yao Yisheng, com que debateu o reforço das relações e a procura de novas áreas de cooperação para os profissionais, os jovens e as pequenas e médias empresas e zona de melhor habitabilidade.

O secretário para a Economia e Finanças de Macau defendeu que a cooperação bilateral passa por cinco áreas fundamentais: promoção das políticas de comunicação, ligação de infra-estruturas, livre circulação de comércio, integração financeira e reforço dos contactos entre os residentes de cada uma das cidades.

Durante a Reunião de Cooperação Zhuhai-Macau 2018 foram assinados acordos para a realização de estágios e de emprego dos jovens, de cooperação económica e comercial e de investimento e cooperação financeira. (Macauhub)