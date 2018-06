Oportunidades do sector de serviços na Área da Grande Baía Guangdong – Hong Kong – Macau

A exploração das oportunidades de negócios para o sector de serviços na futura região da Área da Grande Baia Guangdong – Hong Kong – Macau foi um dos temas abordado sexta-feira durante um seminário sobre comércio de serviços entre a China e os países de língua portuguesa.

O seminário, organizado conjuntamente pelo Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum de Macau) e o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), teve o apoio da Federação Empresarial da China e dos Países de Língua Portuguesa.

Um comunicado do Fórum de Macau refere que “o sector de serviços é um importante motor para promover o crescimento da economia regional” e desempenha um papel importante para impulsionar a cooperação económica e comercial entre a China e os países de língua portuguesa.

Durante o seminário, a secretária-geral do Fórum de Macau, Xu Yinzhen, disse que um dos objectivos é explorar novos espaços de cooperação na área do comércio de serviços e procurar novas ideias para o desenvolvimento no quadro de intercâmbio económico e comercial entre a China e os países de língua portuguesa.

O vice-ministro de Comércio e Serviços do Brasil, Douglas Finardi Ferreira, ao intervir no seminário disse que o governo do seu país valoriza a plataforma do Fórum de Macau e defendeu a necessidade de o estreitamento de relações com vista a fomentar o desenvolvimento do sector electrónico e tecnológico.

O comunicado refere igualmente que a secretária-geral adjunta do Fórum de Macau e administradora do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), Glória Batalha Ung, reafirmou a importância de Macau como plataforma entre a China e os países de língua portuguesa em sectores fundamentais como o financeiro, comércio de exportação, legislação e serviços ligados à utilização das línguas chinesa e portuguesa. (Macauhub)