Brasil assina acordo com China Travel Services para atrair mais turistas

O governo do Brasil e a China Travel Services (CTS) assinaram um acordo para organizar roteiros personalizados com o objectivo de aumentar a presença dos turistas chineses no Brasil, escreveu o jornal especializado brasileiro Panrotas.

A primeira acção ao abrigo deste acordo está prevista para Setembro, durante o Festival da Lua Cheia, em Foz do Iguaçu (Paraná), onde reside a segunda maior colónia chinesa do país, passando o evento realizado pela Câmara Municipal em parceria com a Embaixada da China no Brasil a ser incluído na programação cultural da cidade.

O secretário nacional de Estruturação do Turismo do Brasil, José António Parente, disse ser este acordo o primeiro assinado pelo Brasil para procurar atrair turistas chineses, “que são 135 milhões em potencial que em 2017 despenderam no estrangeiro 250 mil milhões de dólares.”

José António Parente salientou as acções que estão a ser desenvolvidas pelo Ministério do Turismo para atrair turistas chineses, tendo mencionado o aumento de três para 12 do número de locais na China onde é possível pedir vistos turísticos, “possibilitando que cada vez mais chineses conheçam o Brasil.”

Durante o encontro em que foi assinado o acordo ficou estabelecido que uma delegação da CTS visitará o Brasil ainda este ano para avaliar a infra-estrutura existente como hotelaria e gastronomia, além de conhecer os destinos que poderão integrar roteiros voltados para o visitante chinês. (Macauhub)