Empresa brasileira de distribuição de energia Eletropaulo comprada pelo grupo italiano Enel

Accionistas da empresa de distribuição de energia Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo aceitaram a oferta de compra apresentada pela Enel Brasil Investimentos Sudeste, subsidiária do grupo italiano Enel e venderam mais de 122,7 milhões de acções, 73% do total, pelo montante de 5,5 mil milhões de reais (1464 milhões de dólares), noticiou a imprensa brasileira.

Com esta compra, realizada numa sessão de bolsa para apurar os resultados da Ofertas Públicas de Aquisição (OPA), a Enel passou a ser a maior empresa de distribuição de energia eléctrica do Brasil, superando a CPFL Energia, controlada em 94,76% pela State Grid Brazil Power Participações, subsidiária do grupo China State Grid.

A OPA permitiu à Enel, que tem operações de distribuição no Rio de Janeiro, Goiás e Ceará, adicionar sete milhões de pessoas à sua carteira de clientes, distribuídos por 24 cidades.

A Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo foi alvo de duas OPA, apresentadas uma pela vencedora e outra pelo grupo espanhol Iberdrola, através da Neoenergia, que ofereceram 45,22 reais e 39,53 reais por acção, respectivamente..

Qu Yang, vice-presidente da State Grid Brazil Power Participações, havia afirmado em São Paulo que o grupo chinês pretendia investir 140 mil milhões de reais (38 mil milhões de dólares) no Brasil ao longo dos próximos cinco anos, a serem aplicados em projectos de transmissão e de produção de energia eléctrica. (Macauhub)