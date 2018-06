Fórum Internacional de Infra-estruturas de olhos postos nos países de língua portuguesa

A realização do 9.º Fórum Internacional de Infra-estruturas, que decorre em Macau dias 7 e 8 de Junho, vai ajudar a promover o desenvolvimento da plataforma de Macau para serviços financeiros entre a China e os países de língua portuguesa, disse Sam Lei, vogal executivo do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM).

O administrador do IPIM disse ainda que o Fórum, que decorre sob o tema “Fomento de novos motores de crescimento para impulsionar a construção e conectividade de infra-estruturas”, pretende promover uma rede de ligações cada vez mais fortes no âmbito da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota.”

Durante o fórum que terá a participação de mais de 1500 personalidades de 60 países e regiões, serão realizadas sessões para “ajudar as empresas a participarem e aproveitarem a plataforma entre a China e os países de língua portuguesa e as oportunidades da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota.”

No âmbito do Fórum está ainda marcado um encontro destinado a aumentar o intercâmbio e os contactos entre empresas de Macau e do interior da China com a finalidade de avaliar a possibilidade de aproveitar as oportunidades dos projectos de infra-estruturas no âmbito da “Uma Faixa, Uma Rota”, uma sessão dedicada ao desenvolvimento da Ponte Hong Kong – Zhuhai – Macau e da Grande Baía Guangdong – Hong Kong – Macau e um seminário sobre a construção de infra-estruturas entre a China e países de língua portuguesa.

Participam no fórum representantes do Banco Mundial e dos bancos Inter-americano de Desenvolvimento, Novo Banco de Desenvolvimento, Africano de Exportações e Importações, Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento, Citibank, grupo UBS e responsáveis de 30 outras instituições financeiras da China e do estrangeiro.

De assinalar igualmente a presença de representantes de cerca de 80 empresas da lista Fortune Global 500 de 2017, nomeadamente China State Construction Engineering Corporation, Ltd., China Communications Construction Group, Sino Power Construction Group, Ltd., China Energy Engineering Group Co., Ltd., China National Machinery Industry Corporation, China General Technology (Group) Holding Co., Ltd., Banco Industrial e Comercial da China, Banco da China, Huawei Investment & Holdings Co., Limited, Caterpillar e o grupo Volvo.

De acordo com a mesma fonte mais de 110 empresas de construção internacionais da Ásia, Europa e da América do Norte participam nos dois dias de trabalhos do fórum. (Macauhub)