Novo aeroporto de Luanda, Angola, entra em funcionamento em 2020

As obras de construção do Novo Aeroporto Internacional de Luanda (NAIL) ficam concluídas em 2020 caso não se venham a verificar constrangimentos de ordem financeira, disse terça-feira em Luanda o director-geral da Mace Group, empresa a quem foi adjudicada a fiscalização do projecto.

Rodrigo Januário, citado em comunicado divulgado pelo Ministério dos Transportes, informou que a pista Norte está com um grau de execução de 66%, a pista Sul com 56%, a placa central para acesso dos aviões ao terminal com 58% e que no terminal principal está concluída a estrutura de betão armado e a estrutura metálica da cobertura, bem como a totalidade das fachadas.

Em termos globais, adiantou aquele responsável, a construção do Novo Aeroporto Internacional de Luanda tem actualmente um grau de execução de 60%.

Em Outubro de 2017, no decurso de uma visita ao empreendimento pelo Presidente João Lourenço, o ministro dos Transportes, Augusto Tomás, informou que o NAIL, em construção desde 2004 por empreiteiros chineses nos arredores da capital angolana, só deveria iniciar a operação em 2019, um atraso de dois anos face à previsão anterior.

O novo aeroporto está em construção no município de Icolo e Bengo, a 30 quilómetros da capital, tendo o início da operação chegado a estar anunciado para o primeiro semestre de 2017, sendo que o custo da empreitada de construção do aeroporto, incluindo acessos, ultrapassa já 6000 milhões de dólares.

A construção está a cargo da empresa China International Fund Limited (CIF), contratada pelo governo angolano por 3800 milhões de dólares, tendo os equipamentos sido encomendados à empresa China National Aero-Technology International Engineering Corporation pela soma de 1400 milhões de dólares. (Macauhub)