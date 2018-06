Operação aérea de carga liga a China a Portugal e ao Brasil

Um avião Boeing 747 Cargo, com as insígnias da Beijing Capital Airlines e da TAP – Air Portugal, inicia este ano uma operação a ligar a China, Portugal e Brasil, “uma espécie de via rápida entre o Extremo Oriente e o Brasil, disse em Matosinhos o presidente da companhia aérea portuguesa à publicação electrónica Dinheiro Vivo.

Miguel Frasquilho, à margem da II Feira e Conferência Internacional de Negócios, disse que a companhia pretende aproveitar as sinergias decorrentes da participação accionista do grupo chinês HNA, que integra o consórcio privado Atlantic Gateway (dono de 45% da TAP).

Para já, a transportadora portuguesa assegura uma ligação comercial com a China em “code share” com a Beijing Capital Airlines, detida pelo grupo HNA, mas o objectivo é voar directamente para a China, tendo Frasquilho adiantado que a operação “já está delineada, devendo ser concretizada num futuro não muito longínquo, dentro de três a quatro anos.”

Miguel Frasquilho revelou igualmente que a TAP – Air Portugal vai reforçar as ligações a partir do Porto para uma dezena de novos destinos nos próximos três anos, tendo-se limitado a dizer que na mira estão países como a Alemanha, Reino Unido, França e Espanha. (Macauhub)