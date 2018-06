Brasil leva à Feira Internacional de Importações da China empresas de mais de 20 sectores

Empresas brasileiras de mais de 20 sectores de actividade estão inscritas para participar na China International Import Expo (CIIE), a ser realizada de 5 a 10 de Novembro, no Centro Nacional de Exposições e Convenções, em Xangai, informou o Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

A participação brasileira na CIIE é coordenada por um grupo de trabalho liderado pela Associação Brasileira de Exportações e Promoção de Investimentos (Apex-Brasil), em que participam os ministérios das Relações Exteriores, Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, bem como entidades privadas como a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

A CIIE é a primeira grande feira internacional organizada por um país centrada em exclusivo nas importações, esperando os organizadores do certame mais de 150 mil compradores potenciais dos produtos de mais de uma centena de países, distribuídos pelos mais de 210 mil metros quadrados do Centro Nacional de Exposições e Convenções.

A participação brasileira disporá de um pavilhão coordenado pela Apex-Brasil, além de um conjunto de stands contratados directamente por algumas empresas, havendo, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, “ampla oportunidade para a promoção efectiva de produtos e serviços do Brasil, inclusive junto de retalhistas chineses do comércio electrónico.”

A participação na CIIE será também uma grande oportunidade para o Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) realizar uma ampla promoção dos produtos turísticos brasileiros, sendo que os visitantes profissionais ao certame terão acesso às mais variadas informações sobre as atracções turísticas, a gastronomia, a cultura e outros aspectos da vida brasileira. (Macauhub)