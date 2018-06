Macau quer ser centro internacional de negócios de diamantes

Macau pretende constituir um centro internacional de negócios de diamantes e pedras preciosas em bruto aproveitando, entre outros, a rede da Bolsa de Diamantes de Xangai e as pedras preciosas que existem nos países de língua portuguesa, segundo um comunicado do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM).

Com vista a aprofundar a cooperação e desenvolver a indústria de diamantes e jóias de Macau, o presidente do IPIM, Jackson Chang, e o presidente da Bolsa de Diamantes de Xangai, Lin Qiang assinaram um “Acordo para a Cooperação Estratégica” que aponta para o desenvolvimento da indústria ao nível internacional.

O comunicado do IPIM refere ainda que o acordo vai permitir a formação de profissionais em termos de autenticação, design e transformação de jóias aproveitando também as vantagens de Macau ser um centro mundial de turismo e lazer e uma plataforma de serviços entre a China e os países de língua portuguesa.

Fundada em 2000, a Bolsa de Diamantes de Xangai é o único mercado de importação e exportação de diamantes no interior da China e o quinto maior centro de negócios de diamantes do mundo, juntamente com Antuérpia, Nova Iorque, Bombaim e Joanesburgo.

A Bolsa de Xangai tem transacções anuais superiores a cinco mil milhões de dólares.

A China importa pedras preciosas e semi-preciosas de Angola, Brasil e Moçambique.

A procura de diamantes no mercado matrimonial de Macau e do interior da China tem vindo a crescer significativamente em consequência do crescimento da economia chinesa. (Macauhub)