Cerveja Cuca exportada para Moçambique

A Companhia União de Cervejas de Angola (Cuca), detida pelo grupo Castel, assinou em Luanda, com a empresa moçambicana “Moz Bebidas Lda”, um acordo de exportação da cerveja Cuca para Moçambique, no quadro do programa de exportação e internacionalização da marca.

De acordo com a agência Angop o administrador delegado do Grupo Castel, Philippe Frederic disse que numa primeira fase serão apenas exportados dois contentores de cerveja Cuca em lata, avaliados em 50 mil dólares americanos.

Frederic referiu que a Cuca já é exportada para países como Estados Unidos da América, Portugal, além dos mercados fronteiriços angolanos com a Namíbia, República Democrática do Congo e a Zâmbia.

O director-geral da Moz Bebidas Lda, Severin Tchogna Njamen, disse desejar que o número se estenda aos 100 contentores, de modo a contribuir para o crescimento e a diversificação da economia dos dois países.

A produção anual da fábrica Cuca está estimada em mais de 1,08 milhões de hectolitros de cerveja.

As fábricas do Grupo Castel em Angola são Cuca (em Luanda), a Nocal (em Luanda), a Eka (no Cuanza Norte, no Dondo), a Cobeje (Luanda), a Nocebo (Hambo), a Cerbab (em Cabinda) e a Soba (em Benguela, na Catumbela).

Em Fevereiro de 2002 foi instalada a primeira linha de enchimento de cerveja Cuca em lata a qual foi modernizada em 2007 e 2008.

Angola tem uma produção anual de 10,3 milhões de hectolitros.(Macauhub)