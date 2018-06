China impõe medida antidumping nas importações de frango do Brasil

A China anunciou sexta-feira que vai impor medidas antidumping temporárias sobre as importações de carne de frango brasileira.

Os importadores chineses de frango brasileiro terão que pagar depósitos de 18,8 a 38,4 por cento do valor de suas compras a partir de 9 de junho, informou o Ministério do Comércio (MOFCOM) em um comunicado divulgado em Pequim.

As medidas abrangem produtos fornecidos pelos principais exportadores brasileiros JBS e BRF.

Uma decisão preliminar do MOFCOM considera que os produtores chineses foram “substancialmente prejudicados” pelos embarques do Brasil entre 2013 e 2016, quando o país forneceu mais da metade das importações chinesas de carne de frango.

A BRF, maior exportadora mundial de carne de frango, disse no mês passado que o aumento nos preços dos grãos e as barreiras ao comércio em importantes mercados frustraram os esforços para que a empresa voltasse a lucrar.

Uma fonte da indústria brasileira disse que o Ministério do Comércio propôs mais negociações com os exportadores, incluindo a possibilidade de estabelecer um preço mínimo para as exportações para a China.(Macauhub)