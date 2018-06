Empresas estatais da China e de Macau devem juntar-se para actuar nos países de língua portuguesa

O Presidente do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento(IPIM) defendeu que as empresas estatais chinesas possam associar-se às empresas de Macau e em conjunto entrarem nos mercados estrangeiros nomeadamente dos países de língua portuguesa.

Jackson Chang que falava num encontro entre empresas de Macau e da China integrado no 9.º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infra-estruturas disse que Macau, como plataforma de relacionamento com os países de língua portuguesa, pode ajudar a reforçar a cooperação comercial, o investimento e a criação de oportunidades de negócio.

Também o Director do Gabinete de Estratégias e Planeamento da Universidade de Macau defendeu a mesma tese durante uma sessão paralela ao fórum sob o tema “Desenvolvimento da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau(GBA)”.

Lao Chi Ngai lembrou que a próxima abertura da ponte e o anúncio dos pormenores da GBA vão reforçar o papel de Macau como Plataforma nas relação entre a China e os países de língua portuguesa e permitir que empresas da região administrativa especial juntamente com congéneres da GBA possam expandir-se para o exterior.

Um comunicado do IPIM lembra, por seu turno, que a construção da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau e a próxima abertura da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao irão ajudar a impulsionar o desenvolvimento e crescimento económico, especialmente as estruturas da indústria de convenções e exposições de Macau e, ao mesmo tempo, serão de grande para o papel de Macau como plataforma entre a China e os países de língua portuguesa.

O mesmo tema esteve igualmente em debate num “Seminário sobre a Construção de Infra-estruturas entre a China e os Países de Língua Portuguesa” organizado pelo Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau), destinado a estudar oportunidades de cooperação.

A Secretária-Geral, Xu Yingzhen ao usar da palavra no seminário assegurou que o sector das infra-estruturas é uma das áreas mais tradicionais e prioritárias da cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

Um comunicado do Fórum de Macau refere que Xu considerou o seminário “como uma oportunidade para os participantes abordarem novas oportunidades de cooperação e novas ideias na área de construção de infra-estruturas, criando assim mais benefícios para as populações da China e dos países de língua portuguesa”.

O 9.º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infra-estruturas atraiu a participação de mais de 1.800 responsáveis governamentais, empresarios e académicos provenientes de 66 países e regiões.

A 10.ª edição do Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infra-estruturas terá lugar em Macau, de 30 a 31 de Maio de 2019.(Macauhub)