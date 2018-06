Negócios do Grupo Guangde em Angola atingem os 200 milhões de dólare

Os investimentos do grupo chinês Guangde Internacional, em actividade em Angola desde 1999, atingiram os 200 milhões de dólares americanos, revelou o presidente Ning Xu em declarações a agência de notícias Angop.

Xu falava após a inauguração do Shopping Gude, novo empreendimento do grupo, situado no Distrito do Zango, em Viana.

O grupo criado em Angola em 1999 por empresários chineses, iniciou a sua actividade como importadora, mas em 2006 decidiu investir na produção local de bens que importava da China.

A Guangde Internacional possui 20 fábricas no município de Cachaço , em Luanda e na Vila Alice que se dedicam à construção civil, produção de mobiliário, colchões, chapas de zinco e almofadadas, sector aviário, cultura de cogumelos, molduras de esferovite e agência de viagens, entre outros.

O shopping Gude, com 20 mil metros quadrados, representa um investimento de três mil milhões de Kwanzas (12,6 milhões de dólares).(Macauhub)