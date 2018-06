AmCham-Angola e a AIPEX lançam guia para atracção de investimento

A Câmara de Comércio Americana em Angola (AmCham-Angola) e a Agência de Investimento e Promoção das Exportações (AIPEX) de Angola assinaram Terça-feira, em Luanda, um acordo que visa atrair investidores americanos para os sectores da energia, transporte, agricultura e agro-indústria.

O acordo foi assinado pelo presidente do conselho de administração da AIPEX, Licínio Contreiras, e pelo director executivo da Câmara do Comércio Americana em Angola, Pedro Godinho Domingos.

Uma das medidas práticas do acordo AmCham-Angola/AIPEX será a produção de um Guia de Investimento para Angola.

O guia será distribuído a mais de três milhões de empresas americanas, às embaixadas dos Estados Unidos e de Angola, com foco no investimento dos Estados Unidos em Angola.

O documento vai identificar áreas de negócio e as condições, no quadro da nova Lei do Investimento Privado e a Lei da Concorrência.

Licínio Contreiras disse na cerimónia da assinatura que o Guia de investimento para Angola vai orientar o investidor sobre os sectores que o país mais precisa.

“Estamos a trabalhar em dois programas, sendo um de promoção e captação do investimento privado, que visa identificar os países em que temos maior possibilidade de atrair o investimento privado e que tenham condições de apoiar Angola, e outro é o programa de promoção de exportações para ajudar as empresas que já exportam, mas enfrentam dificuldades”, referiu.

A AIPEX é um órgão da Administração Indirecta do Estado, cujo objectivo consiste em promover os investimentos e as exportações, de modo a fomentar e melhorar as potencialidades e oportunidades de Angola, bem como a competitividade das empresas nacionais nos seus processos de internacionalização.

A AIPEX surge em consequência da fusão da Unidade Técnica para o Investimento Privado (UTIP), da Agência para a Promoção de Investimento e Exportações de Angola (APIEX) e das Unidades Técnicas de Apoio ao Investimento Privado (UTAIP). (Macauhub)