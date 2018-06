Brasil exportou para a China 9,76 milhões de toneladas de soja em Maio

O Brasil exportou 9,76 milhões de toneladas de soja para a China em Maio, um novo recorde mensal segundo estatísticas brasileiras, citadas pela agência noticiosa AgriCensus.

Trata-se da maior exportação de soja para a China desde Julho de 2017.

Em Abril, o Brasil exportou 12,35 milhões de toneladas de soja, sendo que quase 80 por cento foi vendida à China.

O aumento das exportações do Brasil ocorre numa altura em que o Brasil regista uma colheita recorde que pode chegar aos 119 milhões de toneladas este ano.

O Presidente da Aprosoja Brasil, Marcos da Rosa, citado pelo site CLbrief (clbrief.com), considera que o Brasil tem capacidade para continuar a aumentar a produção.

“O Brasil tem capacidade de produção, tecnologia e superfície” disse ao CLbrief.

A AgriCensus cita, entretanto, dados do National Grain and Oil Information Centre da China, segundo os quais as reservas chinesas de soja atingiram um recorde de 8,18 milhões de toneladas na semana passada porque as empresas estão a criar reservas para lidar com o potencial impacto nas importações de soja do actual diferendo comercial entre a China e os Estados Unidos. (Macauhub)