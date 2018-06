Moçambique exportou  mais de 85 milhões de dólares de madeira processada em 2017

O director Nacional de Florestas de Moçambique, Xavier Sakambuera, revelou em Maputo que em 2017 a exportação de madeira processada em Moçambique foi da ordem dos cinco mil milhões de meticais ( 95 milhões de dólares).

Desde Janeiro de 2017 que Moçambique proibiu a exportação de madeira em toros o que permitiu aumentar o número de trabalhadores nos sector de processamento de madeira.

O director Nacional de Florestas disse ainda que das 119 espécies florestais comercias classificadas em Moçambique , apenas seis foram mais exploradas nos últimos anos, nomeadamente Chanato, Umbila, Jambira, Mondzo, Chanfuta e Pau-ferro.

“Esta situação contraria o estabelecido na Política e Estratégia de Desenvolvimento de Florestas e Fauna Bravia, que incentiva a exploração de espécies secundarizadas, para diminuir a pressão sobre as espécies mais exploradas”, disse.

Sakambuera falava na abertura do Seminário Nacional de apresentação dos “Padrões Mínimos para o Maneio de Florestas” em Moçambique e que tem por objectivo reunir opiniões dos operadores florestais, organizações não-governamentais e do ministério sobre os critérios para exploração florestal com vista a preparar a nova legislação de florestas.(Macauhub)