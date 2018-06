Trocas comerciais entre a China e os países de língua portuguesa cresceram 26 pc no primeiro trimestre de 2018

As trocas comerciais entre a China e os Países de Língua Portuguesa de Janeiro a Março de 2018 foram de 30,188 mil milhões de dólares, um aumento homólogo de 25,91% de acordo com estatísticas dos Serviços da Alfândega Chinesa.

As importações da China dos países de língua portuguesa foram de 21,015 mil milhões de dólares, um aumento homólogo de 24,36%, enquanto as exportações da China para os países de língua portuguesa foram de 9,173 mil milhões de dólares, um aumento homólogo de 29,62%.

O Brasil continuou a ser o maior parceiro da China no período entre Janeiro e Março com trocas comerciais estimadas em 21,4 mil milhões de dólares (+ 27,9% ) seguido de Angola com 6,804 mil milhões de dólares (+ 22,4%) e de Portugal com 1,344 mil milhões de dólares (+15,3%).

Moçambique surge como o quarto parceiro da China com trocas comerciais da ordem dos 532 milhões de dólares (+25%)

As trocas comerciais com os restantes quatro países de língua portuguesa (Cabo Verde, Guiné -Bissau, São Tomé e Principe e Timor-Leste) cifraram-se em 35,9 milhões de dólares.

As trocas comerciais em Março foram de 9,788 mil milhões de dólares, um decrésimo de 1.71% face ao mês anterior.

As importações da China dos países de língua portuguesa registaram um aumento de 7,76% face a Fevereiro, enquanto as exportações da China para os países de língua portuguesa registaram uma queda de um 20,67% face ao mês anterior.(Macauhub)