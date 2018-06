Consórcio para a refinaria do Lobito, em Angola, constituído até Agosto

O presidente do Conselho de Administração da petrolífera angolana Sonangol Carlos Saturnino disse que o consórcio de accionistas que vai relançar a segunda fase da refinaria do Lobito estará constituído até final de Agosto próximo segundo escreve a Angop.

Carlos Saturnino falava em Luanda à margem da cerimónia de assinatura de um acordo de cooperação, de 220 milhões de dólares com a petrolífera italiana, ENI, para manutenção geral e aumento da produção de gasolina, na refinaria de Luanda.

Saturnino explicou na altura que o processo para constituição de accionistas da refinaria do Lobito começou em Dezembro de 2017 e em Fevereiro receberam 28 propostas de diferentes entidades, sendo que 16 concorriam para a refinaria do Lobito, sete para Cabinda e outras sem especificar.

Das 16 últimas propostas seleccionadas na primeira fase, ficaram apenas sete, que estão a ser analisados com a Sonangol para concluir um acordo de confidencialidade cuja data marcada seria o dia de hoje.

A Sonangol mantém em operação a refinaria de Luanda com capacidade instalada de 65.000 barris por dia.

O projecto da Refinaria do Lobito, num investimento inicial de 10 mil milhões de dólares, prevê o processamento diário de cerca de 200 mil barris de crude, e a criação de 10 mil postos de trabalho directos e indirectos.

Localizada no Morro da Quileva, a 10 quilómetros da cidade do Lobito, numa área de 3.805 hectares, a construção foi suspensa em 2016 pela então administração da Sonangol, liderada por Isabel dos Santos, para reavaliação da obra, tendo em conta a queda dos preços do petróleo.

Angola importa mensalmente cerca de 150 milhões de euros em combustíveis refinados. A Sonangol produz apenas 20% do consumo total de produtos refinados.

As reservas de petróleo de Angola estão calculadas em oito mil milhões de barris e poderão crescer mais, disse ainda o presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Carlos Saturnino.

Segundo Saturnino as reservas vão aumentar tendo em conta as novas descobertas feitas no Bloco 15/06. (Macauhub)