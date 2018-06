Ponte Maputo-Catembe, em Moçambique, entregue no final de Junho

A ponte que liga o Maputo à Catembe, em Moçambique, só vai ser entregue ao governo no final de Junho, anunciou o porta voz do Conselho de Ministros citado pelo jornal O País.

Armindo Ngunga disse que os atrasos registados foram consequência de haver necessidade de realojar vendedores do mercado Mwankakana, na Malanga, localizados na zona de uma das rampas de saída da ponte.

As obras da ponte construída pela China Road and Bridge Corporation começaram em Setembro de 2012 e custaram 725 milhões de dólares.

A empreitada incluiu igualmente a estrada que liga o município da Catembe à Ponta D’Ouro, no distrito de Matutuíne, na província do Maputo.

A ponte, sobre a baía do Maputo, tem uma extensão de cerca de três quilómetros, com quatro faixas para a circulação de viaturas, duas para cada sentido.

A ponte, com um vão suspenso, é a maior de Moçambique e de África e está entre as 60 maiores do mundo.

A ponte vai dinamizar a zona da Catembe e o sul de Moçambique facilitando também as ligações com a África do Sul. (Macauhub)