Satélite Angosat-2 vai ser lançado em 2020

A empresa RSC Energia, subsidiária da estatal russa Roscosmos lançará em 2020, sem custos para Angola, o novo satélite angolano Angosat-2.

O novo satélite de Angola substituirá o Angosat-1 lançado em Dezembro de 2017 e que posteriormente perdeu contacto com a Terra e ficou inoperacional.

O Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional (GGPEN) de Angola anunciou que o Angosat-2 cobrirá todo o território de Angola, África e várias zonas da Europa.

Angosat-2 será lançado do centro especial de Baikonur no Kazakistão por um foguetão do tipo Zenit 3F.

Vladimir Sontsev, director geral da RSC Energia assegurou que a empresa tudo fará para cumprir os contratos existentes. com vista ao lançamento do Angosat-2.

O centro de controlo em Luanda está localizado em Funda no noroeste de Angola.(Macauhub)