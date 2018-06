Banco Central de São Tomé e Príncipe decide encerrar o Banco Privado de STP

O Banco Central de São Tomé e Príncipe (BCSTP), cancelou o funcionamento do Banco Privado de São Tomé e Príncipe, BPSTP por “sucessivos incumprimentos das normas” e pela “degradação da carteira de crédito” – anunciou quinta-feira o governador, Hélio da Almeida

De acordo com o governador do BCSTP, a decisão foi tomada pelo Conselho de Administração do Banco Central que deliberou o cancelamento da autorização para o funcionamento do BPSTP face aos “sucessivos incumprimentos das disposições que regem o sistema financeiro são-tomense”.

Tendo assegurado que a medida visa também “salvaguardar a credibilidade do sistema financeiro” Hélio da Almeida disse que “ a carteira regular da instituição será transferida para outras instituições bancárias que operam no sistema financeiro são-tomense”.

“Todos os depósitos serão ressarcidos aos titulares sem quaisquer custos adicionais “- disse o governador tendo acrescentado que se tem registado desde 2013 inúmeros constrangimentos incluindo a degradação da carteira de crédito com concessões a revelia das normas.

Em Fevereiro último, o Banco Central de São-Tomé e Príncipe anunciou a abertura de um concurso público para “alienação total ou parcial dos activos e passivos” do Banco Privado de São Tomé e Príncipe com objectivo de “preservar a estabilidade financeira” e “salvaguardar os interesses dos contribuintes”. (Macauhub)