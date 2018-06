Anadarko Petroleum vende mais gás natural a extrair em Moçambique

A Mozambique LNG1 Company Pte. Ltd., a entidade de comercialização do gás natural a extrair no bloco Área 1 da bacia do Rovuma, norte de Moçambique, assinou um contrato não-vinculativo com a Tokyo Gas Co., Ltd. e com a Centrica LNG Company Ltd. para o fornecimento a longo prazo de gás natural liquefeito, informou o grupo norte-americano Anadarko Petroleum.

O grupo, cuja subsidiária moçambicana funciona como operador daquele bloco, informou igualmente que o contrato de compra conjunta envolve 2,6 milhões de toneladas de gás natural liquefeito por ano, desde o início da produção até ao princípio da década de 2040.

Mitch Ingram, vice-presidente executivo do grupo, afirma no comunicado que a assinatura deste contrato representa o empenho daquelas duas empresas no desenvolvimento do projecto em Moçambique e acrescenta que o objectivo central de momento é transformar todos os contractos não-vinculativos em contratos firmes, para que seja possível avançar com a decisão final de investimento.

O bloco Área 1 é operado pela Anadarko Moçambique Área 1, Ltd, uma subsidiária controlada a 100% pelo grupo Anadarko Petroleum, com uma participação de 26,5%, a ENH Rovuma Área Um, subsidiária da estatal Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, com 15%, Mitsui E&P Mozambique Area1 Ltd. (20%), ONGC Videsh Ltd. (10%), Beas Rovuma Energy Mozambique Limited (10%), BPRL Ventures Mozambique B.V. (10%), and PTTEP Mozambique Area 1 Limited (8,5%). (Macauhub)