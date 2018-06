China financia construção de Parque Industrial de Processamento da Madeira em Moçambique

O governo da China vai financiar a construção em Moçambique de um Parque Industrial de Processamento da Madeira, ao abrigo de um memorando de entendimento recentemente assinado em Maputo por representantes dos dois governos, de acordo com o jornal O País.

O parque industrial, que decorre do reconhecimento por parte do governo chinês dos esforços desenvolvidos pelo seu congénere moçambicano no sentido de garantir a exploração sustentável deste recurso florestal, visa acrescentar valor ao produto e estimular o desenvolvimento da indústria local.

O memorando de entendimento assinado pela parte moçambicana pelo ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, contempla o desenvolvimento de uma plataforma de coordenação bilateral que irá permitir a transferência de tecnologias, formação institucional e melhoria do ambiente de negócios no âmbito da exploração madeireira.

O mesmo documento permite que Moçambique passe a dispor de informação fidedigna sobre a quantidade de madeira que sai do país rumo à China e prevê que os dois países passem a colaborar na exploração, transporte, comercialização e exportação de madeira.

A assinatura deste memorando de entendimento consolida as iniciativas levadas a cabo pelo governo de Moçambique no sentido de combater o comércio ilegal de madeira, que terá lesado o Estado em muitas centenas de milhões de dólares ao longo dos últimos 10 anos. (Macauhub)