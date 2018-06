Delegação do Fórum de Macau visita a Guiné-Bissau de 22 a 26 de Junho

As autoridades da Guiné-Bissau aguardam com natural expectativa a visita de uma delegação do Fórum de Macau, a decorrer de 22 a 26 de Junho, disse segunda-feira em exclusivo à Macauhub o responsável da Direcção de Promoção de Investimento Privado da Guiné-Bissau, Bruno Jauad.

O director-geral adiantou que a delegação irá proceder à avaliação da execução do Plano de Acção para a Cooperação Económica e Comercial (2017-2019), do Memorando de Entendimento sobre a Cooperação da Capacidade Produtiva bem como das 18 medidas anunciadas em 2016 pela parte chinesa na 5.ª Conferência Ministerial desta plataforma de cooperação entre a China e os países da língua oficial portuguesa.

Durante a sua estada, prosseguiu, a missão chinesa vai reunir-se com o primeiro-ministro e ministro das Finanças, Aristides Gomes, do Comércio e Turismo, Vicente Fernandes, da Agricultura, Nicolau dos Santos, das Pescas Maria Adiato Djalo Nandigna e das Obras Públicas, Óscar Barbosa, com quem vão discutir e avaliar e rever, se necessário, os projectos em cursos nos respectivos pelouros, no âmbito da cooperação com a China.

Bruno Jauad adiantou que os responsáveis guineense estão empenhados e a ultimar os aspectos logísticos para a recepção desta delegação mista institucional/empresarial, que além de incluir membros do Secretariado Permanente do Fórum Macau integra também “empresários de uma das províncias chinesas.”

A deslocação ocorre no âmbito do programa de actividades do Fórum Macau para 2018 debatido em Março passado em Macau durante a 13.ª reunião ordinária do Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau), com vista a reforçar as relações e estudar formas de uma maior divulgação dos objectivos da instituição. (Macauhub)