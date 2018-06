Delegação empresarial de Macau desloca-se a Portugal e ao Brasil

Uma delegação empresarial de Macau, liderada pelo Sectretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac, desloca-se a Portugal para participar no “Encontro de Empresários para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa – Lisboa – 2018”, seguindo depois para o Brasil em visita de prospecção e estudo, informou o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM).

Durante a visita a Portugal, a delegação de cerca de 60 pessoas participará na cerimónia de abertura do Encontro, na conferência temática sobre a cooperação financeira e na cerimónia de assinatura de protocolos e no Brasil irá visitar instituições governamentais e empresas locais, informou ainda o IPIM.

Com o tema de “A China e os Países de Língua Portuguesa – Escrever em Conjunto Um Novo Capítulo de Cooperação Pragmática”, a edição deste ano do Encontro é organizada conjuntamente pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), pelo Conselho para a Promoção do Comércio Internacional da China (CCPIT) e pelo IPIM.

A delegação de Macau reunir-se-á em Portugal com dirigentes de órgãos governamentais da China, com responsáveis e representantes de grandes instituições financeiras, uma delegação organizada pela CCPIT, bem como com uma delegação de mais de 20 pessoas organizada pela Associação das Empresas Chinesas de Macau, aproveitando essa oportunidade para reforçar e promover o papel de Macau como “ponte” para a cooperação económica e comercial e de plataforma de serviços financeiros para a cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa.

O ano em curso marca o 15.º aniversário do estabelecimento do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau).

O “Encontro de Empresários para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa” é um projecto de negociação e cooperação entre empresas, enquadrado no Protocolo de Cooperação entre Organismos de Promoção Comercial / Câmaras de Comércio, que foi assinado pelos organismos de promoção comercial da China, dos sete países de língua portuguesa e de Macau, no mês de Outubro de 2003, durante a realização do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau).

O referido Encontro realiza-se rotativamente desde 2005 em cada país de língua oficial portuguesa.

O IPIM informou igualmente que a delegação de Macau, composta por cerca de 60 empresários provenientes principalmente do sector financeiro, indústria, comércio a retalho, construção de infra-estruturas e comércio electrónico vai aproveitar a visita ao Brasil para reforçar o intercâmbio entre as empresas industriais e comerciais dos dois territórios e expandir o mercado dos países de língua portuguesa. (Macauhub)