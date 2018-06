Delegação oficial de Macau visita cidades da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau

O Chefe do Executivo de Macau lidera uma delegação oficial do governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) que inicia dia 21 de Junho corrente um périplo por cidades integradas na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, informou o gabinete do porta-voz do governo.

A delegação visitará as cidades de Zhuhai, Cantão, Shenzhen, Zhongshan e Jiangmen com o objectivo de estreitar o contacto e a cooperação entre a RAEM e as cidades irmãs da Grande Baía, no sentido de preparar conjuntamente o “Acordo-quadro para reforço da cooperação Guangdong-Hong Kong-Macau e promoção da construção da Grande Baía”, plano a ser lançado em breve.

O périplo tem início nas cidades de Zhuhai, Cantão e Shenzhen, nos dias 21 e 22 do corrente mês, seguindo-se Zhongshan e Jiangmen a 25 de Junho, onde a delegaçào liderada por Chui Sai On manterá encontros com os dirigentes locais para trocar impressões relacionadas com os trabalhos da construção da Grande Baía.

Os governos da província de Guangdong e das Regiões Administrativas Especiais de Hong Kong e de Macau e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma assinaram o “Acordo-quadro para reforço da cooperação Guangdong-Hong Kong-Macau e promoção da construção da Grande Baía” a 1 de Julho de 2017. (Macauhub)